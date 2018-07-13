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Kastamonu'da tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 00:05 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında 50 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cide Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından, Cide İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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