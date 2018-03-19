Kastamonu'da telefon dolandırıcılığı operasyonu

Kastamonu'da telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Ersin E, Günay A. ve Hüseyin B, telefonla aradıkları Kastamonu ve Tekirdağ'daki vatandaşlara kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıttı.
Dolandırdıkları kişilerden 200 bin liraya yakın ziynet eşyası ve para aldıkları öne sürülen zanlılarla ilgili Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
İstanbul'da yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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