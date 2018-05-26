Kastamonu'da trafik kazaları: 9 yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Yaman (50) idaresindeki 37 PN 577 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük karayolu Kıyık köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Ayşe (50), oğlu İsmail (19) ve kızı Figen Yaman (23) yaralandı.

İkinci kazada, Santrapark kavşağında kavşağa ters yönden giren Kazım Şimşek yönetimindeki 45 AB 869 plakalı otomobil, Sinan Eroğlu'nun kullandığı 37 AG 517 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Kazım Şimşek ile diğer otomobilde bulunan Sebahat (20), Serdar Gökhan (27), Funda (26) ve İrem Su Eroğlu (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

