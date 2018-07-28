HABER

Kastamonu'da trafik kazası 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 01:33 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde minibüs ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri 6 aylık bebek olma üzere 11 kişi yaralandı.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde minibüs ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri 6 aylık bebek olma üzere 11 kişi yaralandı.
Kaza İnebolu-Doğanyurt Karayolu Taşburun Köyü mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ömer Özkaya yönetimindeki minibüs karşı yönden gelen Vedat Şahin kontrolündeki otomobille çarpıştı. Kazada minibüs şoförü Ömer Özkaya ile minibüste bulunan Ayşe Özkaya (52), Semanur Özkaya (16), Aycan Özkaya (20), Aydan Özkaya (20) Şengül Delioğlu (48), Serap Delioğlu (24) ile otomobil sürücüsü Vedat Şahin (39) Oğuzhan Şahin (22), Kader Şahin (42) Yiğit Ekrem Şahin (11) ve 6 aylık bebek Yaman Asaf Şahin yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılarak İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Kader Şahin, sedye ile ambulansa bindirildikten 6 aylık bebeğinin sağlık durumunu sorarak yanına getirilmesini istedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri durumu iyi olan bebeği annesinin yanına getirerek gösterdi. Kader Şahin, oğlunun durumunu gördükten sonra sakinleşti.

PARTNERYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyorYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyor
Bursa'da 'Kanlı Ay Tutulması' izlendiBursa'da 'Kanlı Ay Tutulması' izlendi
Mersin'de 'Kanlı Ay Tutulması' izlendiMersin'de 'Kanlı Ay Tutulması' izlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı

Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.