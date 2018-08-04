HABER

Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hanönü'den bir yakınının Mevlid-i Şerif'ine katılmak için Vakıfgeymene Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıkan Hidayet Şenel (64) idaresindeki 34 LFC 55 plakalı otomobil, Bakır Fabrikası mevkisindeki yolda devrildi.

Kazada, sürücü, Satı Türütoğlu (85), Yusuf (69) ve Hüseyin Şenel (68) ile Şükrü Durna yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadıKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadı
Obez kedi diyete başlatıldıObez kedi diyete başlatıldı
Bodrum'da golf turnuvası başladıBodrum'da golf turnuvası başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hanönü KASTAMONU trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Hakkari'den kahreden haber!

Hakkari'den kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.