Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hanönü'den bir yakınının Mevlid-i Şerif'ine katılmak için Vakıfgeymene Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıkan Hidayet Şenel (64) idaresindeki 34 LFC 55 plakalı otomobil, Bakır Fabrikası mevkisindeki yolda devrildi.

Kazada, sürücü, Satı Türütoğlu (85), Yusuf (69) ve Hüseyin Şenel (68) ile Şükrü Durna yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

