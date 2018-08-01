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Kastamonu'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 22:40 | Son Güncelleme

Kastamonu'da trafik kazası: 6 yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Kırcalar köyü mevkisindeki kavşakta, Davut Zekeriya Baş (41) idaresindeki 37 EA 688 plakalı otomobil ile Ferhat Aydın (61) yönetimindeki 37 BF 210 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Sevil Beyaz (34), Vahide (78), Saniye (58) ve İbrahim Can Aydın (18) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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KASTAMONU trafik kazası yaralı

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