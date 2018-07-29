Kastamonu'da trafik kazası: 8 yaralı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
İrfan Sıcak (40) yönetimindeki 34 LV 5237 plakalı otomobil, Şadibey Çiftliği mevkisinde Oya Kaçar (43) idaresindeki 06 DZ 9088 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Saliha Sıcak (41), Nisa Yazar (36), Seniha Kurtoğlu (34), İlayda Sıcak (13), Nisanur Sıcak (9) ve Elif Sıcak (8) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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