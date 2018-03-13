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Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 23:10 | Son Güncelleme

Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kazım Sağır idaresindeki 37 LA 964 plakalı traktör, Eskiatça köyünde kontrolden çıkarak devrildi.

Yol kenarına devrilen traktörün altında kalan Sağır, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağır'ın cenazesi incelemenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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1 ölü KASTAMONU Traktör Kazası

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