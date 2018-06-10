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Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü

Kastamonu'da traktörün devrilmesi sonucu 18 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Kayı köyünde Özkan Sarıcı (18) idaresindeki 37 EA 876 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktörün altında kalan Sarıcı, olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkartılan Sarıcı'nın cenazesi, Daday Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sarıcı'nın, 8 Haziran'da liseden mezun olduğu öğrenildi.

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KASTAMONU Kaza ölü traktör

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