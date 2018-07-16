Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü

Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hasan Erkek'in (78) kullandığı 37 EZ 868 plakalı traktör, Taşköprü ilçesine bağlı Küçüksu köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan Erkek, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erkek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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