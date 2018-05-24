Kastamonu'da traktörün altında kalan kişi öldü

Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Emir köyünde çiftçilik yapan Yaşar Çatal'ın (59) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, köy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Çatal'ın cesedi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın Çatal'ın hayvanları için ot toplamaya giderken meydana geldiği öğrenildi.
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