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Kastamonu'da traktörün altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 00:19 | Son Güncelleme

Kastamonu'da traktörün altında kalan sürücü öldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Recep Durmaz (69) idaresindeki 37 DU 224 plakalı traktör, Gökomuz köyü mevkisinde arızalandı.

Durmaz, tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Kaza traktör

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