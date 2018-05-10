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Kastamonu'da traktörün çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:22 | Son Güncelleme

Kastamonu'da traktörün çarptığı kadın öldü

Kastamonu'da traktörün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Akdoğan köyünde Cemalettin E'nin kullandığı 37 LF 563 plakalı traktör, Fatma Alişoğlu'na (52) çarptı.

Kaza yerinde yaşamını yitiren Alişoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alişoğlu'nun komşusuna süt bırakmak üzere evden çıktığı öğrenildi.

Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU trafik kazası

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