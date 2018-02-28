Kastamonu'da tuğla yüklü tır devrildi: 1 ölü

Kastamonu'da tuğla yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sinop'un Boyabat ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Gölet (25) idaresindeki 57 DU 773 plakalı tuğla yüklü tır, Kayı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Gölet olay yerinde yaşamını yitirdi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından tırın altından güçlükle çıkartılan Gölet'in cesedi Kastamonu Devlet Hastanesine gönderildi.
Öte yandan, devrilerek yaklaşık 70 metre sürüklenen tırdan yola savrulan tuğlalar nedeniyle Kastamonu-Çankırı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.
İş makineleri ve karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.
CHP'de Atatürk krizi!
Kıbrıs'ı karıştıran skandal! 400 kadını seks kölesi yaptılar
Meclis'te AK Partili vekilin danışmanına tekme tokat saldırı
Lunaparkta balerinin elbisesini açıp göğsünü açıkta bıraktılar
Şelale videosuyla fenomen olan İsa Sezeroğlu'ndan yeni video: Come To Elazığ
Plaja indi, olanlar oldu
Afrin şehidinin vasiyeti yerine getirildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!
Suriyeli kadınlar 'insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'
WhatsApp’tan hem iyi hem de kötü haber! WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?
Akıllara durgunluk veren olay! Babasının öldürdüğü bebek mezarından kalktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum