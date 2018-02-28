HABER

Kastamonu'da tuğla yüklü tır devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 01:31 | Son Güncelleme

Kastamonu'da tuğla yüklü tır devrildi: 1 ölü

Kastamonu'da tuğla yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sinop'un Boyabat ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Mustafa Gölet (25) idaresindeki 57 DU 773 plakalı tuğla yüklü tır, Kayı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Gölet olay yerinde yaşamını yitirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri tarafından tırın altından güçlükle çıkartılan Gölet'in cesedi Kastamonu Devlet Hastanesine gönderildi.

Öte yandan, devrilerek yaklaşık 70 metre sürüklenen tırdan yola savrulan tuğlalar nedeniyle Kastamonu-Çankırı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

İş makineleri ve karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU TIR trafik kazası Tuğla

En Çok Okunan Haberler

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Antalya Havalimanı satıldı!

Antalya Havalimanı satıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklamasına yalanlama: Afrin konusu gündeme gelmedi

Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklamasına yalanlama: Afrin konusu gündeme gelmedi

Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Sahte Twitter paylaşımı Edirne'yi karıştırdı!

Sahte Twitter paylaşımı Edirne'yi karıştırdı!

Valilik adına sosyal medyada açılan sahte hesap Edirneli velilerin aklını karıştırdı

Valilik adına sosyal medyada açılan sahte hesap Edirneli velilerin aklını karıştırdı

İlker Başbuğ’dan, Salih Müslim PKK’lı açıklaması

İlker Başbuğ’dan, Salih Müslim PKK’lı açıklaması

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.