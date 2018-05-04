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Kastamonu'da "Türkistan" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 19:29 | Son Güncelleme

TÜRKSOY tarafından Türkistan'ı anlatan fotoğraflar ve Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Müzesi'nden eserlerin yer aldığı sergi açıldı

Kastamonu'da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Hoca Ahmet Yesevi ve Türkistan konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'nde, Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında, Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide, Türkistan'ı anlatan 60 fotoğraf ve Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Müzesi'nden eserler yer aldı.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, sergiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkistan'ın geçen yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini hatırlattı.

Kastamonu'nun da 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini ifade eden Purtaş, şunları söyledi:

"Bu eserler geçtiğimiz yıl Türk dünyasında kültür başkenti olan Türkistan'da düzenlenen 13. Türk Dünyası Fotoğrafçılar Buluşması'nda ortaya çıkan eserlerin bir kısmı. TÜRSOY her yıl geleneksel etkinlikleri arasında fotoğraf sanatçılarını bir araya getiriyor ve Türk dünyasının doğal güzelliklerinin, kültürel mirasının ve insanlarının profillerinin tanıtılmasına katkıda bulunuyor."

Kastamonu'nun sergiye ev sahipliği yaparak Anadolu ile Türkistan arasındaki gönül bağlarını güçlendirdiğini kaydeden Purtaş, "Bu yıl Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğu için sonbahar aylarında bu etkinliğin devamı olan 14. TÜRKSOY Fotoğrafçılar Buluşması Kastamonu'da düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl yaklaşık yirmiye yakın fotoğraf sanatçısı bu etkinliğe katıldı. Kastamonu'da bu sayının daha fazla olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Purtaş, sergide fotoğrafların yanı sıra Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Müzesi'nden bazı eserlerin de yer aldığını belirtti.

Açılışını Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir ile Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın yaptığı sergi 7 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

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KASTAMONU sergisi türkistan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY)

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