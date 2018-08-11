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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Kastamonu-Taşköprü Karayolu Bük köyü mevkisinde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içerisinde 2 kişi bulunan bir otomobili durdurup aradı.

Otomobildeki aramada 185 gram esrar ve 2 ruhsatsız tabanca elde eden jandarma, zanlıların evindeki aramada da 1 kilo 460 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye çıkarıldı.

Savcılık sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

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KASTAMONU tutuklama uyuşturucu

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