Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Kastamonu-Taşköprü Karayolu Bük köyü mevkisinde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içerisinde 2 kişi bulunan bir otomobili durdurup aradı.
Otomobildeki aramada 185 gram esrar ve 2 ruhsatsız tabanca elde eden jandarma, zanlıların evindeki aramada da 1 kilo 460 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye çıkarıldı.
Savcılık sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
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