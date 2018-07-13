Kastamonu'da vinç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'da vincin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali Dizdar'ın (35) kullandığı 55 ASD 67 plakalı vinç, Araç ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü önünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürüklenen vinç, İsmail Kaderli yönetimindeki 37 FA 006 plakalı otomobile çarparak durabildi.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ali Özkan Yılmaz yaralandı.
Ambulansla getirildikleri Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan vinç sürücüsü Dizdar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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