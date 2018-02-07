Kastamonu'da yangın

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi, 1 kişi kayboldu, 6 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Özboyu köyünde İsmail ve Bahri Kansız'a ait evlerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Mehmet, Cemil ve Sadık Kansız ile Sadık Kanlı'ya ait evlere sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Tosya, Kastamonu, Kargı ve Ilgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Tosya Orman işletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Tosya Belediyesi iş makinelerini de kullanarak yangına müdahale etti. 6 evin kullanılamaz hale geldiği yangında söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Yangının ardından kendisinden haber alınamayan Döndü Kansız (85) için arama çalışması başlatıldı.
Dumandan etkilenen Deniz Kurt (23), İsmail Kansız (59), Veyis Yazıcı (84), Emine Bıcıcı (58), Sunalp Büyüksarı (35), Fatih Demirkan (20) Tosya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Kazım Şahin, olay yerinde incelemede bulundu.
ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'
Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!
İstanbul'da 'Bitcoin' operasyonu! 1 milyon 300 bin liralık vurgun
Alman vatandaşından duygulandıran Afrin yorumu
Yok artık! Karısının böbreğini gizlice sattı
CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi
Tabutu açıp kızını son kez öpüp kokladı
HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü
PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor
Siz bir de annesini görün
Dünyanın en küçük seri katili 3 can almış!
Okuyucu Yorumları 0 yorum