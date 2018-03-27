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Kastamonu'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 16:38 | Son Güncelleme

İki evin kullanılamaz hale geldiği yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İsmailbey Mahallesi Kandil Sokak'ta Kamil Uçar'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yandaki, kardeşi Mehmet Uçar'a ait eve sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen Kamil Uçar ve eşi Fatma Uçar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki evin kullanılamaz hale geldiğini yangında, büyük çapta hasar oluştu.

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