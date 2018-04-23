Kastamonu'da yangın

Kastamonu'da meydana gelen yangında iki ev ile odunluk tamamen yandı, iki evde ise hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hisarardı Mahallesi, Kerpiçlik Sokak üzerinde Hakkı Köse'ye ait olduğu belirtilen evin baca kısmından başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki diğer evlere de sıçraması nedeniyle ilçelerden yardım istendi.

Yangın nedeniyle ik ev ile bir odunluk tamamen yanarken, iki evde ise maddi hasar oluştu.

Tamamen yanan evlerden birinin, 2009 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışırken vurularak şehit olan polis memuru Nihat Karakoca'ya ait olduğu ve şuanda kullanılmadığı öğrenildi.

Öte yandan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Mahalle sakinlerinden Şükrü Yalnızoğlu, sokakta kendisinin de evinin bulunduğunu belirtti.

Yangının çıktığı esnada evde olmadığını anlatan Yalnızoğlu, "Gece saatlerinde komşumdan haber geldi. Ahşap evde yangın çıkmış, yandaki eve sıçramış, daha sonra diğer eve sıçramış. İtfaiye bütün ekipmanlarıyla çalıştı. Tüp patlama sesleri duyduk. Can kaybı olmamasına sevindik. Bacadan çıktığı tahmin ediliyor. " dedi.

Yangında evi hasar gören Vedat Çeyrekoğlu ise yangının bacadan başladığını belirterek, "Yandaki eve sıçramış oradan da bizim eve gelmiş. 2 tane ev tamamen yandı. Yapacak bir şey yok. Bizim evin çatısı yandı." diye konuştu.

Tarihi konakların da bulunduğu sokakta, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangını soğutma çalışmaları ise devam ediyor.