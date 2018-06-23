Kastamonu'da yangın

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale gelirken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Sarnıç köyünde Nuri Özkan'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Azdavay, Pınarbaşı ve Daday belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler ile müdahale edildi.

Yangının diğer evlere de sıçraması sonucu İsmail, Mustafa ve Süleyman Özkan ile Nuri Mısır'ın evleri de büyük zarar gördü.

Henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

