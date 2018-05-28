HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kastamonu'da yıldırım isabet eden çiftçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 09:43 | Son Güncelleme

Kastamonu'da yıldırım isabet eden çiftçi öldü

Kastamonu'da ormanlık alanda yıldırım isabet eden çiftçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Damla köyünde çiftçilik yapan Vahit Atıcı (61) sabah çıktığı eve iftar saatine kadar dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Vatandaşlarla ormanlık alanda arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, gece geç saatlerde Atıcı'nın cesedine ulaştı.

Yıldırım düşmesi sonucu öldüğü tespit edilen Atıcı'nın cenazesi, Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Muş Ovası, gelinciklerle süslendiMuş Ovası, gelinciklerle süslendi
Anne kumru fırtınada yavrularını koruduAnne kumru fırtınada yavrularını korudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiftçi KASTAMONU Yıldırım yıldırım isabet eden

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklamalar

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklamalar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Öldürüldüler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Öldürüldüler

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu: Davul sesi şehrin ruhuna uygun değil

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu: Davul sesi şehrin ruhuna uygun değil

İstanbul TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yumruklaştılar

İstanbul TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yumruklaştılar

MEB'den sınav duyurusu: Liseye geçiş sınavı için ek başvuru süresi bugün! (Eokul giriş)

MEB'den sınav duyurusu: Liseye geçiş sınavı için ek başvuru süresi bugün! (Eokul giriş)

Malatya'da kendini yakmaya isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Malatya'da kendini yakmaya isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.