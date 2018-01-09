Kastamonu'daki 5 kişilik kayıp aileyle ilgili son dakika gelişme

Soruşturma sırasında yapılan aramalarda maktullerin evinden alınan bazı eşyanın şüphelilerin evlerinin eklentilerinde ele geçirildiği, en son aramalarda diş protezi bulunan Sebahat Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen protez kalıntıları ile implant dişi olduğu tespit edilen Fazıl Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen implant diş parçalarının da olay yerinde ele geçirilmesi ile Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nun cesetlerinin olay yerinde yakılarak yok edildiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine gelen şüphelilerin, gece vakti uyanarak direnmeye kalkan Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nu tabanca ve tüfekle öldürdüğü kaydedilen açıklamada, daha sonra cesetleri yakarak ortadan kaldırmaya çalıştıkları bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN 4 AYRI SUÇU BULUNUYOR

Açıklamada, "Bugün itibarıyla arama faaliyetlerine son verilmiş olup, tutuklu üç şüpheli şahıs dışında olaya dahli bulunan başkaca şüpheli şahıslar bulunmadığı gibi gözaltında veya tutuklu başkaca kimse bulunmadığı, olayla ilgili namus, define, husumet gibi amaçlarla suçun işlendiğine dair birçok iddialar ortaya atılmış ise de bunların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. ​Yapılan soruşturma sırasında şüphelilerin karıştıkları 4 adet farklı hırsızlık olayı da aydınlatılmış olup bu suçlardan dolayı haklarında ayrıca soruşturmalar yürütülmektedir. Silahlarla ilgili kriminal raporlar ile ceset kalıntıları üzerindeki ayrıntılı Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenecek raporların ikmali beklenmekte olup, ceset kalıntıları işlemler bittikten sonra yakınlarına teslim edilecektir. En kısa sürede kamu davası da açılarak şüpheliler yargı önüne çıkartılacaktır."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.