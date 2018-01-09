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Kastamonu'daki 5 kişilik kayıp aileyle ilgili son dakika gelişme

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 16:13 | Son Güncelleme 2 saat önce

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, Kastamonu'daki yangında ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin hayvan hırsızlarınca öldürülerek yakıldığı belirlendi. Kastamonu merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım’da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu ailesini arama çalışması 40 gündür sürüyordu.

Kastamonu Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları tamamlandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri ışığında olayın aydınlatıldığı belirtildi.

TABANCA VE TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜLER

Hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine gelen şüphelilerin, gece vakti uyanarak direnmeye kalkan Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nu tabanca ve tüfekle öldürdüğü kaydedilen açıklamada, daha sonra cesetleri yakarak ortadan kaldırmaya çalıştıkları bildirildi.

CESETLERİ YAKARAK YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Soruşturma sırasında yapılan aramalarda maktullerin evinden alınan bazı eşyanın şüphelilerin evlerinin eklentilerinde ele geçirildiği, en son aramalarda diş protezi bulunan Sebahat Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen protez kalıntıları ile implant dişi olduğu tespit edilen Fazıl Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen implant diş parçalarının da olay yerinde ele geçirilmesi ile Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nun cesetlerinin olay yerinde yakılarak yok edildiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

ŞÜPHELİLERİN 4 AYRI SUÇU BULUNUYOR

Açıklamada, "Bugün itibarıyla arama faaliyetlerine son verilmiş olup, tutuklu üç şüpheli şahıs dışında olaya dahli bulunan başkaca şüpheli şahıslar bulunmadığı gibi gözaltında veya tutuklu başkaca kimse bulunmadığı, olayla ilgili namus, define, husumet gibi amaçlarla suçun işlendiğine dair birçok iddialar ortaya atılmış ise de bunların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. ​Yapılan soruşturma sırasında şüphelilerin karıştıkları 4 adet farklı hırsızlık olayı da aydınlatılmış olup bu suçlardan dolayı haklarında ayrıca soruşturmalar yürütülmektedir. Silahlarla ilgili kriminal raporlar ile ceset kalıntıları üzerindeki ayrıntılı Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenecek raporların ikmali beklenmekte olup, ceset kalıntıları işlemler bittikten sonra yakınlarına teslim edilecektir. En kısa sürede kamu davası da açılarak şüpheliler yargı önüne çıkartılacaktır."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen ceset bulunmuştu. Ceset, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Aileye ait yaklaşık 28 küçükbaş hayvan telef olurken 20 küçükbaş hayvan da yangından sonra ailenin traktörünün terk edildiği yerde bulunmuştu.

Olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattıkları iddia edilmişti.

AA

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KASTAMONU Son dakika kayıp aile Çataloğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ölüm var ölüm , cehennem bu insanlar içindir.
bir insanı bir canlıyı yok etmesi için sadece ak olması yeterli Allah belanızı versin
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