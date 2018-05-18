Kastamonu'daki cinayet

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, kayınbiraderi tarafından bıçakla öldürülen kadın toprağa verildi.

Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak akşam saatlerinde ilçeye getirilen Pınar Çelik'in (38) cenazesi, ilçedeki Yeşilova köyüne ulaştırıldı.

Çelik'in cenazesi, köydeki Yeşilova Camisi'nde akşam saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Pınar Çelik'in babası Mehmet Çelik (58) gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinde ilk kez böyle bir şey olduğunu söyledi.

Kızının, cinayeti işleyen Gencay G'nin ağabeyiyle evli olduğunu kaydeden Çelik, "Ağabeyi 10 yıl önce öldü. Bu kişi 10 sene sonra da benim kıza takıldı." dedi.

Cinayet zanlısının kızını rahatsız ettiğini belirten Çelik, "Benim kız buna yüz vermedi. Camiye gittim. Gelirken torunum, yanıma geldi 'baba annemi kesmişler' dedi. Kapıyı kilitlemiş, kızımı kesip öldürmüş. Kızım bu adamın ne dostuydu ne de eşiydi. Söylediği her şey yalan." diye konuştu.

Oğlunun da suda boğularak öldüğünü ifade eden Çelik, iki çocuğundan kendisine emanet kalan 6 torununa bakacağını dile getirdi.