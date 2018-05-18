Kastamonu'daki cinayet

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, kayınbiraderi tarafından bıçakla öldürülen kadın toprağa verildi.
Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak akşam saatlerinde ilçeye getirilen Pınar Çelik'in (38) cenazesi, ilçedeki Yeşilova köyüne ulaştırıldı.
Çelik'in cenazesi, köydeki Yeşilova Camisi'nde akşam saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.
Pınar Çelik'in babası Mehmet Çelik (58) gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinde ilk kez böyle bir şey olduğunu söyledi.
Kızının, cinayeti işleyen Gencay G'nin ağabeyiyle evli olduğunu kaydeden Çelik, "Ağabeyi 10 yıl önce öldü. Bu kişi 10 sene sonra da benim kıza takıldı." dedi.
Cinayet zanlısının kızını rahatsız ettiğini belirten Çelik, "Benim kız buna yüz vermedi. Camiye gittim. Gelirken torunum, yanıma geldi 'baba annemi kesmişler' dedi. Kapıyı kilitlemiş, kızımı kesip öldürmüş. Kızım bu adamın ne dostuydu ne de eşiydi. Söylediği her şey yalan." diye konuştu.
Oğlunun da suda boğularak öldüğünü ifade eden Çelik, iki çocuğundan kendisine emanet kalan 6 torununa bakacağını dile getirdi.
Pınar Çelik'in akrabası Mehmet Karakuş da Gencay G'nin, sosyal medya üzerinden Çelik'in numarasına ulaşarak rahatsızlık verdiğini öne sürdü.
Gencay G'nin bir gün önce köye geldiğini kaydeden Karakuş, "Gece eve gelip sıkıntı yapıyor, Pınar yüz vermeyince öldürüyor. Sonra jandarmayı arayıp 'imam nikahlı eşimi öldürdüm' diyor. Hiç alakası yok. Eşi falan değil." ifadelerini kullandı.
Öldürülen kadının yeğeni Yunus İbrahim Çelik ise "Eve girmek istemiş, halam istemeyince saldırmış. Uzun süre odanın içinde boğuşma yaşanmış.Öldükten sonra nöbet tutar gibi sabaha kadar başında beklemiş." dedi.
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