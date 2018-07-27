Kastamonu'daki cinayet

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, hareket halindeki otomobildeki babanın silahla öldürüldüğü, oğlunun ise ağır yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 17 yaşındaki zanlı tutuklandı.
İzzet Kendir'in (43) kullandığı 41 EZ 347 plakalı otomobile, Alatarla köyü Alatarla Camisi mevkisinde, tabancayla ateş açarak araçtaki Halil Kendir'i (68) öldürdüğü, oğlu İzzet'i ise ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan E.B.A'nın (17) jandarma ekiplerince ifadesi alındı.
Şüpheli sorgusunda, bir husumet gütmediğini iddia ederek, "Sürekli tehdit ve hakaret ediyorlardı. Bana otomobilden küfrettiler. Kendime hakim olamadım. Olayı tasarlayarak veya pusu kurarak yapmadım." diye ifade verdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili olarak, zanlının ablasının İzzet Kendir'in oğluyla kaçtığı, iki aile arasında kız kaçırma meselesinden husumet bulunduğu öne sürülmüştü.
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