Kastamonu'daki cinayet davası

Kastamonu'da oğlu ve torununu av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan 85 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan yargılanan tutuklu sanık İsmail Çıldır ve avukatı ile müştekiler katıldı.

Sanık Çıldır, savunmasında hep iyi bir insan olmaya çalıştığını iddia etti.

Ömrü boyunca hep çalıştığını ve iyilik yaptığını savunan Çıldır, "İyiliğimin karşılığını bunlardan kötülükle gördüm." ifadesini kullandı.

Çıldır, kendisine kötü davranıldığını öne sürerek, "Bu yaştan sonra ben bunu yaşadım. Bu olmasaydı." dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanığın, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için sağlık kontrolünden geçirilmesini talep etti. Duruşma 5 Eylül'e erteledi.

Sanık mahkeme salonundan çıkartılırken torunlarına, "Bana cezaevinde sizden iyi bakıyorlar, ben çok iyiyim" diye bağırdı.

Merkeze bağlı Hatip köyünde, 27 Haziran 2017'de İsmail Çıldır, birlikte yaşadığı torunu Mustafa Çıldır'a evin önünde traktöre binerken oğlu Kamil Çıldır'a (60) da evde tüfekle ateş açmış, baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

