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Kastamonu'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 22:44 | Son Güncelleme

Araç ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin davada 4 sanığa 1 ile 27 yıl arasında değişen hapis cezası verildi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin davada 4 sanığa 1 ile 27 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Engin Karaduman ile tutuksuz sanıklar Çetin Kar ile Ferhat ve İbrahim Karaduman katıldı.

Engin Karaduman, savunmasında kimseye zarar vermek istemediğini söyledi.

Kahvehanenin önünden geçerken bir anda karşı grubun etraflarını sardığını ileri süren Karaduman, "Kendimi ve kardeşlerimi korumak için küçük bir bıçakla hayatımızı kurtarmak istedim. Bunu yaşadığımız için çok pişmanım." dedi.

İbrahim ve Ferhat Karaduman ile Çetin Kar ise suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, basit yaralama ve kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, Engin Karaduman'a 27 yıl, Çetin Kar'a 2 yıl, Ferhat ve İbrahim Karaduman'a ise 1'er yıl hapis cezası verdi.

Araç ilçesinde 2016 yılında iki grup arasında çıkan kavgada Halit ve Yaşar Çalıkoğlu ile Ramazan Özek ve Volkan Bozlak bıçakla yaralanmış, yaralılardan Halit Çalıkoğlu, hastanede hayatını kaybetmişti.

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