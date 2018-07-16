Kastamonu'da Dünya Değişim Federasyonu tarafından düzenlenen Farkındalık Festivali sona erdi.
Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen festivale, ABD, Fransa, Bulgaristan, Almanya, İspanya, İngiltere ve Rusya'dan yaklaşık 400 kişi katıldı.
Uluslararası Değişim Federasyonu kurucu üyesi Elçin Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin verimli geçtiğini söyledi.
Festival kapsamında nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma, derin gevşeme, konsantrasyon ve enerji merkezi çalışmaları yaptıklarını ifade eden Erener, "Zümrüt yeşili, bol oksijen deposu Ilgaz Dağın'da düzenlediğimiz festivalde yapılan çalışmalara Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yoğun katılım oldu. Çalışmalar değişim uzmanları tarafından Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca olarak sunuldu." dedi.
Ilgaz Dağı'nın yaptıkları çalışmalar için çok uygun olduğunu belirten Erener, "Festivalimizi tekrar burada düzenlemek isteriz. Katılımcılarımız çok memnun kaldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.
Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması
Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!
OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!
Reuters duyurdu... ABD ile Türkiye arasında sürpriz 'Patriot' görüşmesi
'Küçük penisli' diye dalga geçen karısını öldüren kocaya büyük ceza
Başbakan eski Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Komisyonu Başkanı oldu
CHP Sözcüsü Tezcan: Edindiğimiz izlenim imzanın toplanamayacağı yönünde
İzmit'te kıyafet tartışmasının yaşandığı özel halk otobüsünün şoförü konuştu: Burası özgür bir ülke
Burası ne Akdeniz ne de Ege! Avrupa ve Türkiye'den turist akıyor
Güneşlenirken bikini izi çıkmasını istemeyince...
Okuyucu Yorumları 0 yorum