Kastamonu'da Dünya Değişim Federasyonu tarafından düzenlenen Farkındalık Festivali sona erdi.

Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen festivale, ABD, Fransa, Bulgaristan, Almanya, İspanya, İngiltere ve Rusya'dan yaklaşık 400 kişi katıldı.

Uluslararası Değişim Federasyonu kurucu üyesi Elçin Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin verimli geçtiğini söyledi.

Festival kapsamında nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma, derin gevşeme, konsantrasyon ve enerji merkezi çalışmaları yaptıklarını ifade eden Erener, "Zümrüt yeşili, bol oksijen deposu Ilgaz Dağın'da düzenlediğimiz festivalde yapılan çalışmalara Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yoğun katılım oldu. Çalışmalar değişim uzmanları tarafından Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca olarak sunuldu." dedi.

Ilgaz Dağı'nın yaptıkları çalışmalar için çok uygun olduğunu belirten Erener, "Festivalimizi tekrar burada düzenlemek isteriz. Katılımcılarımız çok memnun kaldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

