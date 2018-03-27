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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 20:11 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki dört ayrı duruşmada 7 kişinin yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında dört farklı duruşmada 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar, eski bilgisayar mühendisi Mustafa Ö. ile eşi Meltem Ö. meslekten ihraç edilen sağlık çalışanı Hafise Ü, ihraç edilen memurlar Olgun G. ile Sinan T., eski polis memuru Saffet R. ve spor kulübü başkanı Harun Raşit E. katıldı.

Sanıklardan Meltem Ö. savunmasında sınıf öğretmenliği bölümünden 2008 yılında mezun olduğunu belirtti.

KPSS'den yeterli puan alamadığını ifade eden Meltem Ö. "KPSS'yi kazanamadım ve atamam yapılmadı. Örgütle hiçbir bağım yoktur. ByLock kullanmadım. Böyle bir programın varlığından haberdar değildim. 2014 yılında akıllı telefon kullanmaya başladım. Adli kontrolümün kaldırılmasını talep ediyorum. " dedi.

Mustafa Ö. ise akıllı telefon kullanmadığını öne sürerek, "Bilgisayar mühendisi olduğum için şarj sorunu ve ailemle ilgilenmek adına akıllı telefon almadım. ByLock yüklü olduğu iddia edilen telefonu eşim kullandı. Ancak eşim telefona hiçbir program yüklemedi. Programları ben yüklerdim. ByLock kesinlikle yüklemedim." ifadelerini kullandı.

Mustafa Ö. kapatılan Bank Asya'ya da talimatla para yatırmadığını iddia etti.

Hafise Ü, Olgun G. ve Sinan T. ise kapatılan Bank Asya'ya bankacılık işlemleri ve birikim yapmak amacıyla para yatırdıklarını söyledi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmaları ileri tarihlere erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY KASTAMONU

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