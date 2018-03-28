Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında üç farklı duruşmada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar polis memuru Yunus A, eski din görevlisi Kuddusi F. ve FETÖ'ye yakınlığı olduğu belirtilen bir dershanenin çalışanı Orhan Ç. ile avukatları katıldı.
Sanıklardan Kuddusi F, savunmasında örgütle bağının bulunmadığını öne sürdü.
Orhan Ç. ise örgüte ait bir dershanede 2008-2016 yıllarında çalıştığını söyledi. ByLock kullanmadığını iddia eden Orhan Ç, "Üzerime kayıtlı görünen hattı ben almadım." diye konuştu.
Bank Asya hesabındaki artışın tesadüfen olduğunu iddia eden Orhan Ç, "Babam inekleri satıp benim hakkıma düşeni verdi. Ben de Bank Asya'ya yatırdım. Talimatla hareket etmedim." ifadelerini kullandı.
Polis memuru Yunus A. ise suçsuz olduğunu savundu.
Mahkeme heyeti, Yunus A'nın beraatına karar verirken diğer sanıkların dosyalarındaki eksiklerin giderilmesi için duruşmaları ileri tarihlere erteledi.
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