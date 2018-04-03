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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 20:01 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açılan 4 ayrı davanın görülmesine devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar eski polis memuru Süleyman İ, eski infaz koruma memuru Merve D, açığa alınan öğretmen Seher A. ve esnaf Şükrü D. ile avukatları katıldı.

Süleyman İ. savunmasında suçsuz olduğunu iddia etti.

Örgütle bir bağının bulunmadığını söyleyen Süleyman İ. "20 yıl devletime hizmet ettim. 12 yıl Güneydoğu'da terörle mücadele ettim. Benim terör örgütüyle ilişkim olamaz. Bu süreçte 9 ay tutuklu kaldım. İş bulmakta zorlanıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." dedi.

Merve D. ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u örgütsel bir amaçla kullanmadığını öne sürdü.

Beraatini talep eden Merve D, "ByLock bilerek kullandığım bir program değildi. İçerik kayıtları gelmediği için bu hususta bir şey diyemiyorum." ifadesini kullandı.

Şükrü D. de suçsuz olduğunu iddia etti.

Seher A. da örgütle hiçbir bağının bulunmadığını söyledi.

Husumet yaşadığı bir akrabası tarafından şikayet edildiğini ve bu nedenle hakkında soruşturma başlatıldığını anlatan Seher A, beraatini istedi.

Süleyman İ. ile Seher A'nın beraatine karar verildi.

Duruşmalar diğer sanıkların dosyalarındaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY KASTAMONU

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