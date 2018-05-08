HABER

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 20:23 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan haklarında dava açılan 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara "silahlı terör örgütü üyesi" olma suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar Şerife K, Arzu Y, Cemal B. ve Şükrü B. ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Şerife K, gümrük memuruyken ihraç edildiğini söyledi.

Örgütle hiçbir bağının bulunmadığını savunan Şerife K, "Bank Asya'da hesabım ve param vardı ama ben bunu talimatla birine destek olmak amacıyla yapmadım. Faiz hassasiyetim vardı ve katılım bankasında birikimimiz olsun istedim." dedi.

Suçsuz olduğunu savunan Şerife K, beraatini istedi.

Sanıklardan Arzu Y. de bu tür yapılarla hiçbir ilgisinin olmadığını aktardı.

Öğretmenken ihraç edildiğini belirten Arzu Y, "Evlilikten kalan bir miktar altınımız vardı. Bu para eşimin Bank Asya hesabındaydı. Benim de zaman zaman paraya ihtiyacım oluyor diye o dönem bana açılan hesaba 11 bin lira aktarıldı. Benim çağrıyla ya da birilerini desteklemeyle ilgim yok." diye konuştu.

Savunmalarını yapan sanıklar Cemal B. ve Şükrü B. ise suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Karamollaoğlu hakkında çok sert benzetmeKaramollaoğlu hakkında çok sert benzetme
Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde!
Meteoroloji'den art arda uyarılar! İstanbul için ani sel uyarısıMeteoroloji'den art arda uyarılar! İstanbul için ani sel uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 sanık FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.