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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 19:41 | Son Güncelleme

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamındaki davalarda yargılanan 4 sanıktan 3'ü beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar Harun Raşit E, Hafise Ü, Sinan T. ve Olgun G. katıldı.

Hafise Ü, herhangi bir örgütün talimatıyla Bank Asyaya para yatırmadığını öne sürdü.

Ev ve araba alım satımından kaynaklı hesabında değişiklikler olduğunu savunan Hafise Ü, hiçbir örgüte üye olmadığını iddia etti. Hafise Ü, "Suçsuzum ve beraatimi istiyorum." dedi.

Olgun G. ve Sinan T. de kapatılan Bank Asyaya bankacılık işlemleri ve birikim yapmak amacıyla para yatırdıklarını belirterek, talimatla hareket etmediklerini ileri sürdü.

Harun Raşit E. ise tanık M.D'nin hakkındaki iddialarını kabul etmediğini söyledi.

Terör örgütüne üye olmadığını savunan Harun Raşit E, "Tanık, benim adliye imamı olduğumu söylüyor. Benim yaptığım herhangi bir eylemi ya da bir şeyi görmüş mü? Ben kendisinden himmet ya da gazete aboneliği istemiş miyim? Kendisini tanımıyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Hafise Ü, Sinan T. ve Olgun G'nin beraatine karar verdi.

Harun Raşit E'nin yargılandığı duruşma, eksiklerin tamamlanması için 1 Kasım'a ertelendi.

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duruşma FETÖ FETÖ/PDY KASTAMONU

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