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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 19:02 | Son Güncelleme

Kastamonu'da üç farklı duruşmada 7 kişinin yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 davanın görülmesine devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalara, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla çeşitli meslek gruplarından tutuksuz yargılanan Mahmut Ö, Murat E, Yılmaz Ç, Mevlüt V, Mehmet E, Yavuz C. ve Salim K. ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Yılmaz Ç. savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyetinin Elazığ'dan ByLock sinyali alındığını sorması üzerine sanık Yılmaz Ç, "Elazığ'da hiç bulunmadım. Hattın gerçek kullanıcısı ben değilim." dedi.

Mahmut Ö. de kapatılan Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını söyledi.

Salim K. ise talimatla hiçbir yere para yatırmadığını belirterek, "Çocuğumun okul parası nedeniyle Bank Asya'dan hesap açtık. Buraya okul taksitleri alınsın diye para yatırdım. Hiçbir örgütle bağım yok." diye konuştu.

Yavuz C, çocuğu için ayırdığı parayı faizsiz olması nedeniyle bu bankaya yatırdığını söyledi.

FETÖ ile hiçbir bağının bulunmadığını belirten Yavuz C, "Yetişme tarzı olarak bunlarla çok tersim. Milliyetçi muhafazakar bir yapım var. Bu örgüte her zaman uzaktık biz." ifadelerini kullandı.

Benzer ifadeleri veren diğer sanıkları da dinleyen mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmaları erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY KASTAMONU

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