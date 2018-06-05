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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 19:59 | Son Güncelleme

Görülen 3 duruşmada bir kişiye tahliye, bir kişi hakkında ise beraat çıktı

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 davanın görülmesine devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki üç ayrı duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan ev hanımı Sümeyra D. ile tutuksuz yargılanan doktor Şengül A. ve hemşire Ayşe T. ile avukatları katıldı.

Şengül A. ifadesinde şu anda bir firmada iş yeri hekimliği yaptığını söyledi.

Örgüte yakınlığı ile bilinen dernekteki görevinden bahseden Şengül A, "Kastamonu küçük bir şehir ve sosyal etkinlikler açısından yeterli faaliyet olmuyordu. Ben de bu nedenle bu derneğe üye oldum. Çeşitli etkinliklerde bulunduk. Başka bir amacım olmadı." dedi.

Bank Asya'daki hesap artışıyla ilgili konuşan Şengül A, "O dönem arabamız bize yetmemeye başladı, yeni bir araba almaya karar verdik. Arabayı sattığımız kişi parayı bankadan yatırmak istedi. Zaten bir ay sonra da yeni arabamızı aldık. Kimsenin talimatıyla bir şey yapmadık. FETÖ'nün terör örgütü olduğu ve 15 Temmuz'un bunlar tarafından yapıldığı benim açımdan açıktır." diye konuştu.

Sümeyra D. ise savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u telefonuna eşinin yüklediğini ve kullandığını iddia etti.

Kendisinin örgütle bir bağının bulunmadığını öne süren Sümeyra D, "ByLock programını telefonumda gördüğümde eşime sordum. Eşim de bana 'mesajlaşma programı' dedi. ByLock'un kullanıcı adını ve şifresini bilmiyordum. Ben hiç bir zaman girmedim." dedi.

FETÖ'ye yakınlığı bulunan dershane ve kolejde çalıştığını söyleyen Sümeyra D, "2004 yılında mezun oldum. Formasyon alamadığım için sınava giremedim. Bundan dolayı dershanelere başvurdum. Dershanelerde çok kısa süre çalıştım. 2014 yılından beri çalışmıyorum. Maddi sıkıntılardan dolayı buralarda çalıştım." diye konuştu.

Ayşe T. de kapatılan Bank Asya'ya herhangi bir talimat doğrultusunda para yatırmadığını iddia etti.

Suçsuz olduğunu öne süren Ayşe T. beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti peş peşe görülen davalarda Ayşe T'nin beraatine, Sümeyra D'nin de tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Şengül A'nın duruşmasını ise erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ/PDY KASTAMONU

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