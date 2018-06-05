Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 davanın görülmesine devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki üç ayrı duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan ev hanımı Sümeyra D. ile tutuksuz yargılanan doktor Şengül A. ve hemşire Ayşe T. ile avukatları katıldı.

Şengül A. ifadesinde şu anda bir firmada iş yeri hekimliği yaptığını söyledi.

Örgüte yakınlığı ile bilinen dernekteki görevinden bahseden Şengül A, "Kastamonu küçük bir şehir ve sosyal etkinlikler açısından yeterli faaliyet olmuyordu. Ben de bu nedenle bu derneğe üye oldum. Çeşitli etkinliklerde bulunduk. Başka bir amacım olmadı." dedi.

Bank Asya'daki hesap artışıyla ilgili konuşan Şengül A, "O dönem arabamız bize yetmemeye başladı, yeni bir araba almaya karar verdik. Arabayı sattığımız kişi parayı bankadan yatırmak istedi. Zaten bir ay sonra da yeni arabamızı aldık. Kimsenin talimatıyla bir şey yapmadık. FETÖ'nün terör örgütü olduğu ve 15 Temmuz'un bunlar tarafından yapıldığı benim açımdan açıktır." diye konuştu.