Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla yargılanan bir kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen SGK çalışanı Emin Yapar katıldı.

Yapar savunmasında suçsuz olduğunu iddia etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Yapar, "Terör suçu olduğunu bilerek bu yapıya girmedim." dedi.

Öte yandan, aynı mahkemedeki başka bir duruşmada ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen uzman jandarma Fatih A. katıldı.

Hiçbir terör örgütüne üye olmadığını öne süren Fatih A, "Kod adı kullanmadım. Hiçbir terör örgütünün seviciliğini yapmadım. Himmet vermedim. Aile durumumun kötü olması nedeniyle bu yapıyla tanıştım. Örgütsel bir ilişkim olmadı." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Emin Yapar'ı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Fatih A'nın duruşması ise 13 Kasım'a ertelendi.

