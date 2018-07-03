Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında din görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği" iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık İbrahim S. katıldı.

İbrahim S, savunmasında hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Kendisinin bir imam olduğunu belirten İbrahim S, "Tanığın bir tanesi sosyal medya profiline koyduğu Cumhurbaşkanının fotoğrafını kaldırmasını söylediğini anlatıyor. Ben neden böyle bir şey yapayım. Eşimin sosyal medya hesabında da Cumhurbaşkanının fotoğrafı bulunuyor. Kaldırtacak olsam onu kaldırtırım. Neden böyle bir şey yapayım. Bunların hepsi iftira." dedi.

Bölge sorumlusu olduğu yönündeki iddiaları reddeden İbrahim S, "Köyde imamlık yapan biri nasıl oluyor da bölge sorumlusu oluyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan, aynı mahkemedeki başka bir duruşmaya ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen hemşire Zerrin Z. katıldı.

Zerrin Z. savunmasında suçsuz olduğunu iddia etti.

Örgütle bir bağının bulunmadığını öne süren Zerrin Z. beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti iki duruşmayı da ileri bir tarihe erteledi.

