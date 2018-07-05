Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen, bilgisayar mühendisi ve eşinin yargılanmasına devam edildi.
Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock''u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık eski öğretmen Arzu Y. katıldı.
Arzu Y. savunmasında, "ByLock"un bulunduğu hattı kendisinin kullanmadığını ileri sürdü.
Hakkında Ankara'da da bir dava bulunan sanık Arzu Y, "2010 yılında üniversiteden mezun oldum. Yine aynı yıl KPSS'ye girerek atandım. Eğitimim boyunca başarılı bir öğrenciydim. Davalarımın birleştirilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti duruşmayı 23 Kasım'a erteledi.
Öte yandan, aynı mahkemedeki başka bir duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuksuz yargılanan bilgisayar mühendisi Mustafa Ö. ve eşi Meltem Ö. ile avukatları katıldı.
Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Mustafa Ö, "Eşim ve ben kesinlikle ByLock yüklemedik ve kullanmadık. Bu işte bir yanlışlık var." dedi.
Mustafa Ö. kapatılan Bank Asya'ya da talimatla para yatırmadığını ileri sürdü.
Eşi Meltem Ö. de iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti duruşmayı 22 Kasım'a erteledi.
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