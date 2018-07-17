Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan meslekten ihraç edilen polisler ile örgüte ait kurumda çalışan kişinin yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki ayrı ayrı görülen duruşmalara "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar, örgüte ait yurtta çalışan Mustafa B, eski polis memurları Gökhan O. ve Abdulsamed T. ile avukatları katıldı.
Mustafa B. savunmasında Tosya ilçesinde 2012 yılında örgüte ait yurtta büro görevlisi olarak çalıştığını belirtti.
Örgütle bir ilişkisinin bulunmadığını öne süren Mustafa B, "2012 yılında alınan ve ByLock'un yüklü olduğu belirtilen hat benim üzerime görünüyor. Bu kurumdan 2013 yılında ayrıldım. ByLock'un 2014 yılında yüklü olduğu görünüyor ancak ben 2015 yılına kadar akıllı telefon kullanmadım. Bu hattı ben almadım. Bir bilgim yok. 20 günlük askerken gözaltına alındım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Gökhan O. ise hakkındaki beyanları kabul etmediğini söyledi.
Suçsuz olduğunu iddia eden Gökhan O, beraatini talep etti.
Abdulsamed T. de önceki savunmasını tekrarladığını kaydetti.
Mahkeme heyeti duruşmaları erteledi.
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