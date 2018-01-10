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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 23:00 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Tutuksuz sanık, telefonundaki "ByLock"u eşinin yüklediğini söyledi

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4'ü kadın 7 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü kurma veya yönetmek" iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık İlyas Solar ile tutuksuz sanıklar Emine A, Ümran T, Mikail T, Hatice G, Esra K. ile Mehmet T. katıldı.

Sanık Solar, savunmasında, üniversiteyi bitirdikten sonra kamu kurumuna atanamadığını söyledi.

Bir dönem Tosya ve Taşköprü ilçelerinde örgüte yakınlığı ile bilinen yurtlarda yöneticilik yaptığını ifade eden Solar, "Evlendikten sonra aldığım ücret yetmediği için ayrılarak kendi işimi kurdum. Hiçbir terör örgütüne üye değilim. Yurtta sohbetlerin olduğunu da hatırlamıyorum. Zaten bizim yurdumuz Milli Eğitim Bakanlığının izniyle açılmış ve kolluk kuvvetlerinin denetiminde olan bir yerdi" dedi.

Emine A. ise örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını savundu.

Esra K. de telefonuna ByLock'u eşinin yüklediğini söyledi.

Eşinin FETÖ/PDY kapsamında yargılanarak 9 yıl hapse çarptırıldığını dile getiren Esra K, "Mahkemenin de bildiği üzere eşim etkin pişmanlıkta bulunmuştur ve bildiklerini anlatmıştır. Eşim kullandığı programı benim telefonuma da yüklemiştir. Ben böyle bir programı telefonumda görmüştüm ancak nasıl bir program olduğunu bilmiyordum. O zamanlar çok da önemsememiştim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıkları ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, İlyas Solar'ı tahliye etti, duruşmayı 24 Ocak'a erteledi.

(AA)

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