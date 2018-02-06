Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu sanık eski imam Mehmet Ali Ergin ile tutuksuz yargılanan Mustafa S. ve ev hanımı Huriye A'nın yanı sıra avukatları katıldı.

Ergin, savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kastamonu'da sözleşmeli imam olarak göreve başladığını belirtti.

İşe başlarken güvenlik soruşturmasında hakkında bir şey çıkmadığını savunan Ergin, "Eskiden örgüte ait bazı kurumlarda aşçı olarak çalıştım ama ekmek param için bunu yaptım. Bu hain girişimle hiçbir ilgim yoktur. Cezaevine girince Diyanet tarafından sözleşmem iptal edildi." dedi.

Mahkeme heyetinin, gözaltına alındığında verdiği ifadede, telefonunda "ByLock" olduğunu kabul ettiğini hatırlatması üzerine Ergin, "Gözaltına alındığımda korkudan ByLock kullandığımı kabul ettim. Ailem burada yalnız olduğu için korktum. Ben kesinlikle bu programı kullanmadım." diye konuştu.