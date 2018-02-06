Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 3 kişinin yargılanmasına başlandı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklu sanık eski imam Mehmet Ali Ergin ile tutuksuz yargılanan Mustafa S. ve ev hanımı Huriye A'nın yanı sıra avukatları katıldı.
Ergin, savunmasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kastamonu'da sözleşmeli imam olarak göreve başladığını belirtti.
İşe başlarken güvenlik soruşturmasında hakkında bir şey çıkmadığını savunan Ergin, "Eskiden örgüte ait bazı kurumlarda aşçı olarak çalıştım ama ekmek param için bunu yaptım. Bu hain girişimle hiçbir ilgim yoktur. Cezaevine girince Diyanet tarafından sözleşmem iptal edildi." dedi.
Mahkeme heyetinin, gözaltına alındığında verdiği ifadede, telefonunda "ByLock" olduğunu kabul ettiğini hatırlatması üzerine Ergin, "Gözaltına alındığımda korkudan ByLock kullandığımı kabul ettim. Ailem burada yalnız olduğu için korktum. Ben kesinlikle bu programı kullanmadım." diye konuştu.
Mustafa S. ise üniversite için gittiği Azerbaycan'da Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde okuduğunu ifade etti.
Türkiye'ye geldiğinde iş bulamadığı için öğrenci yurdunda çalışmaya başladığı anlatan Mustafa S, şunları söyledi:
"Yurtta getir götür işleri yapıyordum. Bu yurt daha sonra Merve Eğitim Kurumuna satıldı. İlk çalıştığım kurumun bunlarla ilgisini bilmiyorum. Yaklaşık 1 yıl sonra askere gitmek için ayrıldım. Askerden gelince Kastamonu'da yaşamaya başladık. Burada iş bulamayınca ve eşimin sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a eşimin ailesinin yanına gittik. Eski çalıştığım yerde yeniden işe başladım. Müdür yardımcısı İbrahim P. bir gün beni çağırarak 'İnternete giremiyoruz, şuradan Wi-Fi ile telefon hattı al.' dedi. Telefon hattını neden kendi üzerime alıyorum diye sorduğumda 'Benim üzerime çok hat var, kontrolünü sağlayamıyorum.' dedi. Ben de gittim, hattı alıp verdim. ByLock'un o hatta çıktığını düşünüyorum. Ben kesinlikle ByLock kullanmadım."
Diğer sanık ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.
RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı
HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
Rusya: "Türkiye, pilotun cenazesini almamıza yardım etti"
Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor
Hastanede dehşet! Öz kızını boğarak öldürmeye çalıştı!
PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor
Vatandaş sokakta görür görmez donup kaldı!
Siz bir de annesini görün
MHP lideri Bahçeli: 'Gerekirse ben de bozkurt gibi Afrin'e giderim'
Dünyanın en küçük seri katili 3 can almış!
Okuyucu Yorumları 0 yorum