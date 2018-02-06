Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık Esra K. Aydın'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Esra K. savunmasında Kastamonu'ya üniversite eğitimi için geldiği ilk gün örgüt üyeleri tarafından otogarda karşılandığını belirtti.

Örgütle daha önce hiçbir ilişkisinin bulunmadığını iddia eden Esra K, "Bana devlet yurdu çıkmadı. Muhafazakar oldukları için onlara güvendim. Onların evinde kaldım. ByLock üzerinden haberleşme sağlamak istediklerini söylediler. Yanımdaki insanlar kabul edince ben de kabul ettim. Y.K. isimli şahıs benim telefonuma ByLock'u yükledi. Gizli bir şey olmadığını düşündüm." dedi.

Esra K, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock üzerinden kendisinin herhangi bir mesaj göndermediğini belirterek, "Bir kaç gün sonra tedirgin oldum. Daha sonra bu programı sildim. Bilseydim evlerinde 5 dakika bile kalmazdım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Mart'a erteledi.