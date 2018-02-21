Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan avukat, noter ve ziraat mühendisinin yargılanmasına başlandı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan ziraat mühendisi Hüseyin K. ve avukat Muammer Ş. ile tutuksuz yargılanan noter Ahmet A. katıldı.
Örgütün "avukatlardan sorumlu il imamı" olduğu iddia edilen Hüseyin K., savunmasında örgütle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını öne sürdü.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Ahmet A. ise 2006-2009 yıllarında Kastamonu'da bulunduğunu söyleyerek, "Avukatlarla sohbet yapmamı teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Sohbetlerde FETÖ'nün kitaplarını okumuyorduk. Yapının bir örgüt olduğunu bilerek katılmadım. " diye konuştu.
Muammer Ş. de suçsuz olduğunu iddia ederek beraat talep etti.
Mahkeme heyeti Muammer Ş'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.
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