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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 19:07 | Son Güncelleme

Silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 2 sanık beraat etti

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eczane ve dershane çalışanı 2 sanık beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki iki farklı duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, kapatılan dershane çalışanı Osman E. ve eczane çalışanı Ali Osman D. ile avukatları katıldı.

Ali Osman D. savunmasında, 2005-2007 yılları arasında Kastamonu'nun Cide ilçesinde sigortalı olarak, kapatılan Zaman gazetesinin dağıtımını yaptığını, bu işi 2007-2009 yılları arasında sigortasız yürüttüğünü ifade ederek, "2009 yılana kadar alacağımı alabilmek için çalışmaya devam ettim. 2010 yılında eşimin öğretmen olarak atanmasından dolayı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gittim. 2010-2011 yılları arasında burada çocuğuma baktım. 2015 yılana kadar Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir eczanede çalıştım. Daha sonra da Ankara'da özel bir hastanenin eczanesinde çalıştım. Örgütle 2009 yılından sonra hiçbir bağım kalmadı." dedi.

Osman E. ise suçsuz olduğunu iddia ederek, "Mağdur oldum. Devletime, milletime bağlıyım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti her iki sanığın da beraatine karar verdi.

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FETÖ/PDY KASTAMONU

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