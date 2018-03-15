Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan ve örgütün "mahrem imamı" olduğu iddia edilen 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Dilaver Duru, Emrah Kaba, Emrah Özdemir, Eniz Gökçek, Halil Berik, Hüseyin Keskin, İsa Altınoluk, İsa Eren, Mehmet Akmanoğlu, Muhittin U. ve Sedat Kılıçarslan ile avukatları katıldı. Ersin S. ve Haşim Ü'nün ise firari olduğu belirtildi.
Dilaver Duru, savunmasında, örgütle hiçbir bağının bulunmadığını öne sürdü.
Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Duru, "Eşimin ailesi Almanya'da çalışıyordu. İsteseydim Almanya'da çalışabilirdim. Ben ülkemde çalışmak istedim. Çok sevdiğim öğretmenlik mesleğini ülkemde yapmak istedim. Örgüt üyeliğiyle suçlanmak beni çok yıprattı. ByLock kullanmadım. Mahrem imam yapılanmasıyla ilgim yok." dedi.
Eniz Gökçek ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kastamonu İl Koordinatörlüğü görevini yürüttüğü sırada sözleşmesinin bittiğini ve bir daha yenilenmediğini söyledi.
Örgütle bir ilgisinin bulunmadığını iddia eden Gökçek, "Kamuda çalışırken ya da sonradan FETÖ ile hiçbir ilgim olmadı. ByLock kullanmadım. Bank Asyaya para yatırmadım." şeklinde savunma yaptı.
Meslekten ihraç edilen öğretmen İsa Altınoluk da 2011 yılında öğretmenliğe başladığını dile getirdi.
Yapının herhangi bir sendikasına üye olmadığını öne süren Altınoluk, ByLock yüklemediğini savundu.
Sedat Kılıçarslan da Kastamonu Üniversitesinde okutman olarak görev yaptığını ve soruşturma kapsamında meslekten ihraç edildiğini belirtti.
"Ülkemden başka sığınacak yerim yok." diyen Kılıçarslan, aklanacağına inandığını ifade etti.
Meslekten ihraç edilen Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü İsa Eren ise hakkında sistematik bir kara propaganda yapıldığını ileri sürdü.
Eren, 12 aydır tutuklu bulunduğunu kaydederek, "Bu süre içinde beni ayakta tutan tek şey devletime olan inancımdır. Terör örgütü üyesi değilim." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Muhittin U'nun tahliyesine karar vererek duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.
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