Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan ve örgütün "mahrem imamı" olduğu iddia edilen 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Dilaver Duru, Emrah Kaba, Emrah Özdemir, Eniz Gökçek, Halil Berik, Hüseyin Keskin, İsa Altınoluk, İsa Eren, Mehmet Akmanoğlu, Muhittin U. ve Sedat Kılıçarslan ile avukatları katıldı. Ersin S. ve Haşim Ü'nün ise firari olduğu belirtildi.

Dilaver Duru, savunmasında, örgütle hiçbir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Duru, "Eşimin ailesi Almanya'da çalışıyordu. İsteseydim Almanya'da çalışabilirdim. Ben ülkemde çalışmak istedim. Çok sevdiğim öğretmenlik mesleğini ülkemde yapmak istedim. Örgüt üyeliğiyle suçlanmak beni çok yıprattı. ByLock kullanmadım. Mahrem imam yapılanmasıyla ilgim yok." dedi.

Eniz Gökçek ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kastamonu İl Koordinatörlüğü görevini yürüttüğü sırada sözleşmesinin bittiğini ve bir daha yenilenmediğini söyledi.