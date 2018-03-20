Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan kişinin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Selda Yıldız, Anamur Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Yıldız savunmasında, örgütle herhangi bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Öğrencilik yıllarında örgüt evinde kalmadığını ifade eden Yıldız, "Öğrencilik yıllarımda KYK'de kaldım. Son sınıfta arkadaşlarımla eve çıktım. Sınıf öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Kendimi sınavlara hazırladım. Örgütle bir alakam olmadı." dedi.

Sekiz aydır tutuklu olduğunu belirten Yıldız, "Ailem hayvancılıkla uğraşıyor. Ben yaz aylarında ve tatil dönemlerimde aileme yardım ediyordum. Çok güzel hayallerim vardı. Atanabilmek için gece gündüz ders çalışıyordum." diye konuştu.

Mahkeme heyetinin sanığa, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığını ve kapatılan bir derneğe üye olduğunu söylemesi üzerine sanık Yıldız, "ByLock kullanmadım. Ekli olduğum söylenen gruptaki kimseyi tanımıyorum. Öğrenci olduğum için kermeslere katılırdım. Kermeslere katılırken derneğe üye olmuş olabilirim." dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.