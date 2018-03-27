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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Örgütün 8 evden sorumlu "bölge talebe mesulu" olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün 8 evden sorumlu "bölge talebe mesulu" olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Metin Tekinasa ve avukatı katıldı.

Tekinasa, savunmasında suçsuz olduğunu öne sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia eden Tekinasa, "Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun oldum. 3 senedir KPSS'ye hazırlanıyorum. Öğretmen adayıyım. ByLock kullanmadım. 16 aydır tutukluyum." dedi.

Mahkeme heyetinin sanığa kapatılan Zaman gazetesinin adliye önündeki eylemlerine katıldığını sorması üzerine Tekinasa, "Öğrencilerde eylemlere katılma isteği oluyor. Ben de bu eylemi gördüm. Ne için eylem yaptıklarını bilmiyordum. Merak edip gittim ve bu eyleme katıldım." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılması talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın süre talep etmesi üzerine duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY KASTAMONU

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