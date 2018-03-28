Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu üniversite öğrencisinin yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ByLock kullandığı, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklu yargılanan Enes Kurutaş ve avukatı katıldı.

Kurutaş, savunmasında ByLock kullanmadığını öne sürdü.

İlahiyat fakültesi öğrencisi olduğunu anlatan Kurutaş, "Ben, ilahiyat öğrencisiyim bu nedenle çağrılan yerlere gidip Kur'an-ı Kerim okur, dua ederim ama FETÖ evlerine asla gitmedim." dedi.

Tanık beyanlarını kabul etmeyen Kurutaş, "Türkiye'de dini akımlar diye bir dersimiz vardı. Bu ders kapsamında gittiğim yerlerdekiler ismimi oradan veriyor olabilir ama kesinlikle ilgim yok. Kesinlikle kod adı kullanmadım. 'Örgüt abisi' olduğumu beyan etmişler. Benim böyle bir görevim olmadı, bunlar iftira." diye konuştu.

Üniversitede öğrenci kulübünün başkanlığını yaptığını dile getiren Kurutaş, "Burada spor ve kültürel etkinlikler yapıyorduk. Bu etkinlikler dolayısıyla beni tanıyan kişi çoktu. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.