Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Örgüt tarafından bu paranın kendisine geri ödeneceğinin söylendiğini ifade eden E.K. " Kastamonu'da örgütle ilişkisi bulunan birçok kişinin yanına gittim. Herkese durumu anlattım. Paramı geri istedim ancak bu parayı alamadım. Daha sonra 2002-2003 yıllarından sonra örgütle ilişkimi kestim. Sohbetlerine gitmedim ancak örgüt içerisinde birçok arkadaşım, dostum vardı, bunlarla muhabbetim devam etti. Bu arkadaşlarla görüştüğümde örgütün yanlış işler yaptığını söyledim. Arkadaşlarımı örgütten uzaklaştırmaya çalıştım." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.K, örgüte 2002-2003 yıllarına kadar dönemler halinde toplamda 7,5 milyon lira borç para verdiğini savundu.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütü üyesi olma, terör örgütü propagandası yapma, terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin kanuna muhalefet" suçlarından tutuklu yargılanan Celal Civcioğlu, Abdullah Ersen Çetin, Ali Koca, Alkan Ayakatik, Erdoğan Atalay, Hamza Öztürk, Hasan Kavlak, Hasan Kuru, Yılmaz Tanyel, Mehmet Dündar Tosyalıoğlu, Ömer Faruk Yücehalil, Murat Yalçın ve tutuksuz sanık Safiye C. ile avukatları katıldı.

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında iş adamları ile örgüte yakınlığı ile bilinen şirket çalışanlarının bulunduğu 12'si tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı.

Parasını alabilmek için birçok yola başvurduğunu anlatan E.K. "Örgütle ilişkisi bulunanların yanına gidip paramı istediğimde 'cemaatle uğraşırsan sen zarar görürsün' dediler. Ben hiçbir girişimimden sonuç alamadım." ifadesini kullandı.

E.K. konuşmasının devamında, sanıklardan çoğunu tanıdığını söyledi, örgütle olan ilişkilerini anlattı.

Sanıklardan Erdoğan Atalay, savunmasında Bank Asya'ya faizsiz olduğu için para yatırdığını söyledi.

Ali Koca da FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen bir okulda öğretmenlik yaptığını ifade ederek, "Bunun suç olabileceğini bilsem yapmazdım. Bu davanın Kastamonu'nun çatı davası olduğu söyleniyor. Ben bir öğretmenim, bir öğreten nasıl çatı davasında yargılanır bunu anlamıyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Erdoğan Atalay, Murat Yalçın, Hasan Kuru ve Mehmet Dündar Tosyalıoğlu'nun tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın sanıklarından Ali Gürüz, Evren Saatli, Fatih Tüysüz, İbrahim Köse, Ali Demirel ve Sezai Eski firari durumda bulunuyor.