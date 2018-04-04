HABER

Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 19:51 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında iş adamları ile örgüte yakınlığı ile bilinen şirket çalışanlarının bulunduğu 12'si tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, silahlı terör örgütü üyesi olma, terör örgütü propagandası yapma, terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin kanuna muhalefet" suçlarından tutuklu yargılanan Celal Civcioğlu, Abdullah Ersen Çetin, Ali Koca, Alkan Ayakatik, Erdoğan Atalay, Hamza Öztürk, Hasan Kavlak, Hasan Kuru, Yılmaz Tanyel, Mehmet Dündar Tosyalıoğlu, Ömer Faruk Yücehalil, Murat Yalçın ve tutuksuz sanık Safiye C. ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.K, örgüte 2002-2003 yıllarına kadar dönemler halinde toplamda 7,5 milyon lira borç para verdiğini savundu.

Örgüt tarafından bu paranın kendisine geri ödeneceğinin söylendiğini ifade eden E.K. " Kastamonu'da örgütle ilişkisi bulunan birçok kişinin yanına gittim. Herkese durumu anlattım. Paramı geri istedim ancak bu parayı alamadım. Daha sonra 2002-2003 yıllarından sonra örgütle ilişkimi kestim. Sohbetlerine gitmedim ancak örgüt içerisinde birçok arkadaşım, dostum vardı, bunlarla muhabbetim devam etti. Bu arkadaşlarla görüştüğümde örgütün yanlış işler yaptığını söyledim. Arkadaşlarımı örgütten uzaklaştırmaya çalıştım." dedi.

Parasını alabilmek için birçok yola başvurduğunu anlatan E.K. "Örgütle ilişkisi bulunanların yanına gidip paramı istediğimde 'cemaatle uğraşırsan sen zarar görürsün' dediler. Ben hiçbir girişimimden sonuç alamadım." ifadesini kullandı.

E.K. konuşmasının devamında, sanıklardan çoğunu tanıdığını söyledi, örgütle olan ilişkilerini anlattı.

Sanıklardan Erdoğan Atalay, savunmasında Bank Asya'ya faizsiz olduğu için para yatırdığını söyledi.

Ali Koca da FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen bir okulda öğretmenlik yaptığını ifade ederek, "Bunun suç olabileceğini bilsem yapmazdım. Bu davanın Kastamonu'nun çatı davası olduğu söyleniyor. Ben bir öğretmenim, bir öğreten nasıl çatı davasında yargılanır bunu anlamıyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Erdoğan Atalay, Murat Yalçın, Hasan Kuru ve Mehmet Dündar Tosyalıoğlu'nun tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın sanıklarından Ali Gürüz, Evren Saatli, Fatih Tüysüz, İbrahim Köse, Ali Demirel ve Sezai Eski firari durumda bulunuyor.

Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!
Çiftlik Bank'ın sahibi nasıl kandırdı?Çiftlik Bank'ın sahibi nasıl kandırdı?
'Kansersin' denildi karnından çıkanlar şoke etti!'Kansersin' denildi karnından çıkanlar şoke etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ/PDY KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İlginizi Çekebilir

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.