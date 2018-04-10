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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 21:23 | Son Güncelleme

3'ü tutuklu 11 kişinin yargılanmasına başlandı

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında eski asker ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 3'ü tutuklu 11 kişinin yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan aralarında eski asker ve sağlık çalışanları bulunan tutuklu sanık Hasan Baykal, Köksal Aktaş, Resul Başaran ve tutuksuz sanık Nuh A., Abubekir A., Mehmet Ali T., Veysel Ç. ve Hasan Ç. ile avukatları katıldı. Firari Cengiz K., Süleyman Ö. ve İbrahim Saffet K. ise duruşmada yer almadı.

Hasan Baykal, savunmasında ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Hiçbir örgütle bağı bulunmadığını iddia eden Baykal, "Astsubay ve uzmanlardan sorumlu kişi olduğum söyleniyor. Ben sıradan bir fizyoterapistim. Bunu nasıl yapabilirim? Hayatım boyunca hiçbir terör eyleminin içinde olmadım ve kimseye cebir, şiddet uygulamadım. Eğer sorumlu kişi olsaydım kaçardım, kaçmadım görevime devam ettim." dedi.

Tanıkların "Asım" kod adını kullandığı yönündeki beyanlarının okunması üzerine Baykal, "Ben böyle bir kod adı kullanmadım. Ben kod adı kullanmadım. Bu kişileri tanımıyorum." diye konuştu.

Abubekir A. ise 2010 yılında örgütle tanıştığını dile getirdi.

Astsubay olması için kimsenin kendisini yönlendirmediğini belirten Abubekir A., "Hem yönlendiren olmadı hem de yardım eden. Kendi imkanlarımla girdim ve kazandım. İlk görev yerim Kastamonu oldu. Kastamonu'da beni biri karşıladı, bir eve götürdü. Sonra görev yerim olan Araç ilçesine gittim. Burada Ufuk isimli biriyle ev tuttuk. Ufuk'un da bunlardan olduğunu öğrenince ayrı eve çıktım. Sonra irtibatı kesmek için telefonlarımı değiştirdim. Kimseye himmet vermedim." ifadelerini kullandı.

Savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda ifade veren, meslekten ihraç edilen asker Köksal Aktaş, ifadesinden vazgeçtiğini söyledi.

Savcılık ifadesinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını kabul eden Aktaş, duruşmadaki ifadesinde ise "Böyle bir program kullanmadım. O anki psikolojiyle böyle bir ifade vermiş olabilirim. Pişmanım. Hukuki sonuçlarına razıyım." dedi.

Diğer sanıkları ve avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
duruşma FETÖ KASTAMONU

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